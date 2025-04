FOTO/ Morte Papa Francesco, diffuse le immagini della salma di Bergoglio

A ventiquattro ore dalla morte di Papa Francesco, il Vaticano ha diffuso le prime immagini della salma di Bergoglio. Tanta commozione sui social, con le immagini che significano la fine di un’era, l’argentino è stato Papa per 13 anni, amato e stimato da tutti, per il suo carattere e la sua trasparenza, unica nel suo genere.

Per la data dei funerali c’è ancora attesa e solo tra qualche ora si saprà qualcosa in più, come per l’inizio del Conclave. Nel mentre nelle prossime ore sarà annunciato da Palazzo Chigi il lutto nazionale che durerà per tre giorni.

La foto della salma di Papa Francesco pubblicata dal Vaticano

In mattinata è stata pubblicata sui canali ufficiali del Vaticano la prima foto della salma del Papa, morto ieri mattina in seguito a un ictus, nel certificato medico si legge: “coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile” all’età di 88 anni.

Nulla di macabro nella motivazione per cui è stato fatto: fa parte del rito della constatazione del decesso del Santo Padre, come da prassi.