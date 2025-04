Arriva il Ciclone del Ponte del 25 aprile, dal sole agli acquazzoni: che tempo farà

Il lungo ponte del 25 aprile trascorrerà all’insegna dell’instabilità su varie zone del paese: stando alle previsioni meteo, un doppio impulso perturbato attraverserà l’Italia portando pioggia e nuvolosità anche a Napoli e in Campania.

Meteo Ponte del 25 aprile a Napoli e in Campania

Nonostante la fase di maltempo, come spesso accade in questo periodo, le precipitazioni non incalzeranno per l’intera giornata ma, al contrario, non mancheranno ampie pause soleggiate. La nuova perturbazione si lega alla formazione di un ciclone Nord Atlantico che influenzerà il clima del bacino del Mediterraneo, portando precipitazioni a tratti anche molto intense.

Già a partire dalla mattinata di venerdì 25 aprile aumenterà il rischio di acquazzoni al Nord Est e poi al Centro con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Verso sera il maltempo investirà anche il Molise, le zone interne della Campania, la Puglia e la Basilicata.

Nel corso del weekend si assisterà ad una parziale rimonta dell’anticiclone che ripristinerà condizioni più favorevoli a partire dalla giornata di sabato 26 aprile dove il sole la farà da padrone su buona parte dei settori. Al Sud, tuttavia, nel pomeriggio potrebbero ritornare leggere piogge.

Anche domenica 27 aprile l’Italia sarà come divisa in due, in bilico tra ampi spazi soleggiati e rischio di nuovi temporali. Le piogge, però, pur se localmente intense, avranno una durata breve, dunque non sono destinate a rovinare l’intera giornata. Per una più duratura stabilità atmosferica bisognerà attendere la prossima settimana.