È finita in tragedia la notte lungo la strada provinciale 229, che collega il Real Sito di Carditello a Frignano. Intorno alla mezzanotte, un gravissimo incidente ha spezzato la vita di Christian Cantiello, 26enne di Santa Maria Capua Vetere. Il giovane, barman di professione e figlio di un’infermiera in servizio all’ospedale Melorio, si trovava a bordo di uno scooter Kawasaki quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una recinzione.

Con lui viaggiava la fidanzata, 24 anni, che è stata soccorsa in condizioni critiche e trasportata d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Aversa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta, che hanno recuperato il corpo del giovane, finito in un fossato adiacente alla carreggiata. Presenti anche due ambulanze della Rianimativa del 118 di Caserta.

La salma di Christian Cantiello è stata trasferita al reparto di Medicina legale dell’ospedale di Caserta per gli accertamenti di rito. La strada statale è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.