Un altro dramma sconvolge il liceo “Don Gnocchi” di Maddaloni, già segnato dal recente suicidio di Matteo, uno studente molto amato.

Dopo settimane di lutto, una sedicenne, amica strettissima del ragazzo scomparso, è precipitata ieri pomeriggio dal balcone della sua abitazione, al terzo piano. Ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.

La ragazza, M., studentessa al primo anno del liceo artistico, frequentava lo stesso indirizzo e lo stesso istituto di Matteo.

Non aveva mai superato la perdita del giovane, che lo scorso marzo si era tolto la vita lanciandosi nel vuoto. In questi giorni, raccontano amici e insegnanti, non era più la stessa: passava quotidianamente al cimitero, aveva portato un uovo di Pasqua sulla sua tomba e più volte aveva manifestato sui social il suo dolore.

Ieri, pochi minuti prima della tragedia, aveva pubblicato su TikTok un video struggente: una foto di Matteo, accompagnata dalle note malinconiche di Eduardo De Crescenzo e dalla frase «Da quella sera io non ho trovato più pace». Poco dopo, il volo dal balcone.

I soccorritori, arrivati tempestivamente insieme ai carabinieri del Nucleo radiomobile di Maddaloni, hanno trovato M. in condizioni disperate: non cosciente, gravemente politraumatizzata.

Ricoverata d’urgenza, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico ed è ora in coma farmacologico. Le sue condizioni rimangono critiche: presenta numerose fratture e lesioni interne a diversi organi vitali.

La comunità scolastica del “Don Gnocchi” è sotto shock. Decine di compagni si sono radunati fuori dall’ospedale tra pianti e preghiere. La dirigente scolastica Anna Maria Lettieri ha espresso tutta la sua disperazione: «Con i nostri ragazzi parliamo continuamente. Ma se questo è un altro tentativo di suicidio, significa che la fragilità sta prendendo il sopravvento. Non possiamo più ignorarlo».

La professoressa Luana Fusco, docente e psicologa dell’istituto, che aveva già seguito M. dopo la morte di Matteo, ha sottolineato la necessità di rimanere forti per sostenere gli studenti: «Non posso permettermi di crollare. Devo essere una guida per loro».

Per rispondere a questa emergenza emotiva, oggi al “Don Gnocchi” si terrà una giornata straordinaria di riflessione. È stato invitato Roberto Malinconico, dirigente psicologo dell’ASL di Maddaloni, esperto nel supporto ai giovani in difficoltà emotiva e dipendenze. Verrà inoltre aperto un punto di ascolto psicologico permanente all’interno della scuola, per offrire sostegno a chi ne avrà bisogno.

La scuola ha coinvolto anche i consiglieri comunali Pino Magliocca e Antonio Iaculo per estendere il progetto di supporto psicologico a tutti gli istituti superiori della città. L’obiettivo è costruire una rete territoriale di prevenzione e aiuto concreto per i giovani in crisi.

Sul fronte investigativo, i carabinieri, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e dal pm Maria Alessandra Pinto, proseguono le indagini per chiarire i contorni della vicenda.

È stato sequestrato il cellulare della ragazza per analizzare chat, video e messaggi che possano aiutare a ricostruire il suo stato d’animo. Gli inquirenti non escludono un collegamento diretto tra i due episodi, non solo a livello emotivo, ma anche per eventuali dinamiche relazionali complesse che potrebbero emergere.

Il caso riaccende i riflettori su un problema che, secondo gli esperti, è in drammatico aumento: il disagio psicologico tra gli adolescenti, aggravato da isolamento, difficoltà relazionali e l’uso distorto dei social network come TikTok, dove spesso i ragazzi riversano dolori e frustrazioni senza ricevere risposte adeguate.

Una tragedia che Maddaloni non può permettersi di dimenticare, ma che deve trasformarsi in un monito: serve più ascolto, più presenza, più supporto. Non solo nelle scuole, ma in tutta la società.