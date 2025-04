ULTIM’ORA. Brutale omicidio in Campania: si ferma alla pompa di benzina e viene ucciso

Tragedia questa mattina a Mondragone, in provincia di Caserta, dove un uomo è stato brutalmente ucciso all’interno di un distributore di benzina. Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica dell’omicidio e la vittima è in via di identificazione.

Omicidio a Mondragone: ucciso al distributore di benzina

Il dramma si sarebbe consumato poco dopo le ore 12:00 di oggi, lunedì 28 aprile, nei pressi di un distributore di benzina della Domiziana, dove la vittima si era recata, a bordo della sua auto, per fare rifornimento. Proprio in quel momento, però, qualcuno avrebbe agito, stroncandogli la vita.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, dai primi accertamenti effettuati, a perdere la vita sarebbe stato un residente del posto. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone che hanno ritrovato l’auto della vittima posizionata vicino agli erogatori e il corpo senza vita all’interno dell’abitacolo.

Qualcuno avrebbe provveduto a coprire il cadavere con dei sacchi neri, per evitare di urtare la sensibilità dei presenti. L’intera stazione di rifornimento è stata perimetrata in attesa dell’arrivo del magistrato di turno che darà il via ai successivi accertamenti del caso, provvedendo poi alla rimozione del cadavere.