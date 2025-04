Torre del Greco si accende di rosso: le Ferrari “infiammano” il centro storico

Terzo incontro “Rosso Corallo” a Torre del Greco: successo per il raduno organizzato da Scuderia Club Ferrari che ha acceso la domenica del centro cittadino con una sfilata di bellissime fuoriserie.

Incontro “Rosso Ferrari” a Torre del Greco

“Chiedete ad un bambino di disegnare un’auto: la farà di colore rosso”. Così parlava il papà della scuderia di Maranello, Enzo Ferrari. Lo stesso rosso che ha predominato nelle vie del centro cittadino di Torre del Greco nella mattinata di domenica 27 aprile.

Il terzo incontro cittadino “Rosso Corallo” ha visto la partecipazione di circa 40 autovetture super lusso che hanno roboato incuriosendo grandi e piccoli, appassionati e non.

Appuntamento per partire in “sfilata” alle 9 del mattino, nella rotonda autostradale. Successivamente, le auto si sono dirette verso via Salvator Noto e via Roma, in una lunga coda festosa.

Quaranta fuoriserie incantano grandi e bambini

Le auto del cavallino rampante, che accendono i cuori di milioni di appassionati in tutto il mondo, hanno così infiammato la città del corallo per una domenica mattina. Insieme ad esse, la partecipazione degli sbandieratori dell’Istituto Sauro Morelli.

Una ricca partecipazione di vetture provenienti anche da Lazio, Basilicata, Puglia e Calabria: non solo “rosse”, ma coupè e fuoriserie dei più eleganti colori hanno brillato sotto il sole di questa domenica primaverile torrese.

Ospiti speciali della sfilata i ragazzi e le ragazze dell’UNITALSI e dell’Associazione “Chiamami per nome”. Molti gli equipaggi che hanno partecipato in “coppia” alla sfilata, con moglie e marito nelle mitiche rosse a rendere l’esperienza un appuntamento ormai fisso del mese di aprile a Torre del Greco.

“Un’organizzazione impeccabile grazie anche ai venti volontari che già dalle prime ore del mattino si sono prodigati a preparare il terreno”, ha dichiarato Giuseppe Speranza, tra gli organizzatori dell’evento insieme a Franco Nappo, presidente di Scuderia Ferrari Club Torre del Greco.