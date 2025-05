Franco Ricciardi in concerto

Svelato il programma degli eventi che animeranno le serate estive a Casoria, in provincia di Napoli, tra spettacoli live e l’attesissimo concerto a ingresso gratis di Franco Ricciardi.

Franco Ricciardi in concerto a Casoria: ingresso gratis

Saranno in particolare 3 i grandi appuntamenti musicali già confermati del Casoria Now – Vibrazioni Metropolitane, l’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale per l’intrattenimento estivo. Si parte venerdì 27 giugno con Nostalgia ’90, il grande show dedicato alla disco music dei mitici anni del passato che animerà l’area esterna del Palacasoria.

Subito dopo, sabato 28 giugno, ci sarà l’evento clou della rassegna: il concerto del celebre artista partenopeo Franco Ricciardi che si esibirà nell’area esterna del Palacasoria per una serata ricca di emozioni, a ingresso gratuito per tutti.

Infine, sabato 6 settembre, sarà la volta di Tony Tammaro che chiuderà l’estate con ironia e leggerezza dando il via ad uno spettacolo dal vivo all’interno della Villa Comunale Benedetto Croce ad Arpino. Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria su una piattaforma dedicata che sarà resa nota nei prossimi giorni. Al momento, dunque, le prenotazioni non sono ancora attive.

“Casoria si prepara a vivere un’estate mai vista prima. Da giugno a settembre la musica, la cultura e l’aggregazione animeranno tutte le zone della città, in una rassegna gratuita e inclusiva, dedicata a ogni fascia d’età e a ogni quartiere” – ha annunciato il sindaco Raffaele Bene.

“Casoria sarà attraversata da eventi e manifestazioni in ogni zona, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le generazioni e ogni angolo della città: una vera estate di comunità, come mai prima d’ora. Tutti gli eventi saranno gratuiti, con prenotazione obbligatoria su una piattaforma dedicata: a breve avrete tutte le info sui biglietti“.