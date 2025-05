Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di lunedì 5 maggio, intorno alle ore 7, all’interno dello stabilimento Aristoncavi, azienda specializzata nella produzione di cavi elettrici situata in via Einaudi.

La vittima è Raffaele Galano, 58 anni, residente a Vicenza ma originario di Aversa, provincia di Caserta. L’uomo, operaio esperto e capoturno con oltre trent’anni di servizio, è morto dopo essere stato trascinato da un macchinario in movimento.

Secondo una prima ricostruzione, Galano avrebbe perso l’equilibrio nei pressi dell’apparecchiatura e sarebbe stato afferrato da un ingranaggio che lo ha trascinato per un braccio, causando ferite mortali. La morte è avvenuta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma per l’operaio non c’era ormai più nulla da fare. Le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso e saranno coordinate dagli ispettori dello Spisal e dalla magistratura.

La tragedia ha profondamente colpito colleghi e vertici aziendali, lasciando sgomenta l’intera comunità.