ORGOGLIO NAPOLETANO/ Di Leva vince il David di Donatello: “Lo sapevo. Mia figlia lo ha sognato”

Si è aggiudicato ancora una volta il David di Donatello come Miglior attore non protagonista il napoletano Francesco Di Leva, stavolta per la sua interpretazione nel film Familia, di Francesco Costabile. Si tratta del secondo David di Donatello (su quattro candidature) vinto dall’attore di San Giovanni a Teduccio.

Francesco Di Leva vince il secondo David di Donatello

Grande l’emozione di Francesco Di Leva che ha esultato con gioia all’annuncio del verdetto per poi recarsi sul palco, visibilmente commosso, dedicando la sua vittoria alla figlia e ai suoi amici, senza dimenticare sua moglie, in lacrime tra il pubblico.

“Sapevo di vincere, lo ha sognato mia figlia Morena. Mi ha detto ‘papà, quando sali sul palco se vinci, l’altra volta hai ringraziato solo Mario’. Amore, io ti amo a babbo. Tu sei la mia vita. Sogna sempre“ – ha detto con grande emozione il vincitore accolto sul palco da Mika e Elena Sofia Ricci.

Rivolgendosi poi a Francesco Costabile ha evidenziato l’importanza dell’amicizia: “Ti adoro Fra’, mi hai regalato un personaggio incredibile. A Barbara Ronchi, a Luigi Celeste che ci ha regalato una storia vera, drammaticissima ma essenziale per il nostro tempo. Ci insegna a capire come dover essere padri. Ai nostri produttori che hanno avuto fiducia, ai distributori Medusa, Indigo, tutti quanti voi voglio dire una cosa: questo premio lo dedico all’amicizia. Troppe volte diamo per scontata l’amicizia, io ho degli amici straordinari che sono qui in sala. Grazie a tutti, buona serata”. Infine, una dedica alla moglie: “Carmela, ti amo, sempre”.

Un altro grande traguardo per l’attore napoletano che già nel maggio 2023 ha conquistato il David di Donatello come Miglior attore non protagonista per il film Nostalgia di Mario Mortone. Anche in quell’occasione aveva ringraziato la sua famiglia, in particolare suo figlio Mario (anche lui giovanissimo attore come il papà) e la moglie Carmela.