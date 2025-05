Cosa succede dopo la fumata: come e quando il nuovo Papa si presenterà al mondo

Mentre il mondo intero gioisce per l’elezione del nuovo Papa, in molti si stanno chiedendo cosa succede dopo la fatidica fumata bianca, quella che segna ufficialmente l’avvenuta elezione del Pontefice. Si tratta, infatti, di un importante momento storico e religioso che segue una precisa procedura.

Elezione Papa: cosa succede dopo la fumata bianca

La fumata nera e la fumata bianca sono i segnali di fumo adoperati dai cardinali riuniti in conclave per comunicare l’esito degli scrutini per l’elezione del nuovo Papa. Quella nera indica il prosieguo delle votazioni mentre quella bianca simboleggia l’avvenuta nomina: entrambe vengono generate dalla combustione prodotta per mezzo di una stufa installata nella Cappella Sistina dove vengono bruciate le schede e i documenti della votazione assieme ad alcune sostanze che, in base ai voti espressi, producono fumo nero o bianco.

Per il verificarsi della fumata bianca è necessario che un candidato ottenga almeno i due terzi delle preferenze. Quando si raggiunge, dunque, tale maggioranza si comunica l’elezione del nuovo Papa al mondo proprio attraverso la scia bianca dal comignolo visibile da Piazza San Pietro.

La conferma ufficiale giunge poi quando le campane della Basilica di San Pietro iniziano a suonare a festa, tra la commozione e gli applausi dei fedeli presenti in piazza. Nel frattempo, all’interno della Cappella Sistina, il Pontefice scelto deve innanzitutto accettare la nomina per poi scegliere con quale nome desidera essere chiamato come Papa.

Dopodiché il Pontefice viene condotto presso la Stanza delle Lacrime, una piccola stanza situata accanto alla Cappella, dove per la prima volta indossa l’iconica veste bianca. Prima di presentarsi in pubblico, prega nella Cappella e presta giuramento di fedeltà, ricevendo poi gli omaggi dei cardinali.

Si giunge poi al momento più atteso della celebrazione, quando un cardinale si affaccia dalla balconata della Basilica di San Pietro per annunciare: “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam”. Viene così svelato il nome del cardinale eletto e il nome pontificale scelto. Infine, il Papa stesso si palesa per la prima volta, presentandosi al balcone, salutando al folla e pronunciando un breve discorso per poi dare il via alla sua prima benedizione Urbi et Orbi.