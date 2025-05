Papa Leone XIV pochi mesi fa era stato in Campania: “Grazie per la vostra accoglienza”

Papa Leone in visita a Montoro, in Campania - Foto: Parrocchia

Soltanto pochi mesi fa, lo scorso settembre, il cardinale Robert Francis Prevost, da ieri Papa Leone XIV, si è recato in Campania, precisamente a Montoro, in Irpinia, in attesa della festa patronale di San Nicola da Tolentino, in occasione dell’anno giubilare nicoliano.

Quando Papa Leone XIV venne in Campania: la visita a Montoro

Proprio a Montoro, in provincia di Avellino, il 7 settembre 2024 è giunto in visita il cardinale Prevost, agostiniano come San Nicola da Tolentino, patrono della cittadina irpina. Un momento prezioso per l’intera comunità che ha potuto incontrare e trascorrere del tempo con il cardinale che di lì a poco sarebbe stato eletto Papa.

“Sinceramente vi ringrazio per l’accoglienza che mi avete dato. Sono sicuro che siete anche una comunità che sa accogliere i più poveri come i più ricchi, quelli con più autorità o prestigio e quelli che non sono tanto conosciuti” – aveva detto in quell’occasione.

Una giornata che con l’elezione di Papa Leone XIV, avvenuta nel pomeriggio dell’8 maggio, diventa ancora più indelebile per i cittadini. In molti, dopo la fumata bianca e l’annuncio del nome del candidato eletto, hanno ricordato quella giornata diffondendo diversi scatti sui social.

“Il Parroco don Adriano D’Amore unitamente alla comunità parrocchiale di San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino in Piano di Montoro ( Av), si rallegra ed esulta per l’elezione del caro Cardinale Robert F. PREVOST come nuovo Sommo Pontefice” – si legge sui canali social della Parrocchia San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino.

“Desideriamo porgere al Santo Padre Papa LEONE XIV vivissimi ed affettuosi auguri di ogni bene, invocando dal Signore per intercessione di San Nicola da Tolentino Patrono della nostra città di Montoro abbondanti grazie su di Lui e sul suo magistero. I nostri auguri vogliono essere anche espressione di gratitudine per la paternità sperimentata durante la sua visita il 7 settembre 2024 in occasione dell’anno giubilare nicoliano. Santo Padre, Montoro ti vuole già bene e prega per te. Beatissimo Padre, ci benedica”.