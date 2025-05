Chi sono gli agostiniani: devoti a Maria, studiosi e missionari. Lo era anche Martin Lutero

Si è presentato al mondo intero professandosi un agostiniano il nuovo Papa Leone XIV, sottolineando la sua appartenenza all’ordine degli agostiniani, incentrato sui principi tramandati da uno dei più grandi padri della Chiesa.

L’ordine degli agostiniani nacque ufficialmente nel dicembre 1243 quando papa Innocenzo IV invitò alcune comunità eremitiche del Lazio a riunirsi in un’unica congregazione. Dopo una fiorente e lunga attività, il movimento religioso rischiò la soppressione ma fu salvato dall’allora Papa Leone XIII (nome che poi, forse non casualmente, è stato scelto anche dal Pontefice appena eletto).

Tra le principali caratteristiche che accomunano i fedeli agostiniani spicca la devozione a Maria, confermata dallo stesso Papa Leone XIV che durante il suo primo discorso alla platea di piazza San Pietro ha voluto ricordare la coincidenza della data della sua nomina con quella della Supplica alla Madonna di Pompei.

Gli agostiniani si distinguono anche per la dedizione agli studi e in particolar modo per l’approfondimento delle questioni filosofiche e teologiche. Non da ultimo la vocazione all’attività missionaria ed educativa che rispecchia ancora una volta il percorso del nuovo Pontefice , per anni impegnato come missionario in Perù.

Tra i personaggi celebri appartenuti all’ordine si annoverano Martin Lutero (che fu frate agostiniano prima del distacco con la Chiesa di Roma) e Gregor Mendel, abate considerato il padre della genetica moderna.