La Napoli Basket smentisce i rumors su Shaquille O’Neal

AGGIORNAMENTO: La Napoli Basket ha smentito la notizia con il seguente comunicato: La S.S. NapoliBasket srl, in riferimento alle notizie di stampa pubblicate in relazione alla partecipazione del Sig. Shaquille O’Neal alla compagine societaria, precisa che è ben lieta di poter ospitare Mike Parris, storico braccio destro di O’Neal, come special guest per la partita di questa sera contro Trento, ma che al momento non vi è alcun contatto in essere con l’Hall of fame Statunitense. Pertanto le notizie riferite dagli organi di stampa sono esclusivamente rumor, in questo momento prive di fondamento.

L’ARTICOLO ORIGINALE

Shaquille O’Neal, leggenda della NBA, potrebbe entrare a far parte della proprietà del Napoli Basket. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’ e ripreso da Sky Sport, O’Neal sarebbe tra i soci dell’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta, già proprietario del Campobasso nel calcio, che starebbe per acquisire il 66% delle quote societarie del club partenopeo.

Un nuovo capitolo per il Napoli Basket

Il Napoli Basket ha recentemente ottenuto la certezza aritmetica di rimanere in Serie A anche per il prossimo campionato. L’ingresso di figure di spicco come O’Neal e Rizzetta potrebbe rappresentare una svolta significativa per il club, portando nuove risorse e visibilità internazionale.

Shaquille O’Neal: da star NBA a imprenditore globale

Shaquille O’Neal, noto per la sua carriera stellare con i Los Angeles Lakers e i Miami Heat, ha vinto quattro titoli NBA ed è stato inserito nella Hall of Fame. Dopo il ritiro, ha intrapreso una carriera imprenditoriale di successo, investendo in vari settori, tra cui la proprietà di una quota minoritaria dei Sacramento Kings.

Le ambizioni di Matt Rizzetta

Matt Rizzetta, imprenditore italo-americano, è già noto nel panorama sportivo italiano per la sua proprietà del Campobasso nel calcio. La sua intenzione di acquisire una quota significativa del Napoli Basket, insieme a soci di rilievo come O’Neal, indica una strategia ambiziosa per elevare il profilo del club nel basket italiano e internazionale.

Sebbene la notizia sia ancora da confermare ufficialmente, l’eventuale ingresso di Shaquille O’Neal nella proprietà del Napoli Basket potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il club. Con l’esperienza e la notorietà di O’Neal, unite alle ambizioni di Rizzetta, il Napoli Basket potrebbe aspirare a nuovi traguardi sia a livello nazionale che europeo.