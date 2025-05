Arriva il Caldo Africano con temperature fino a 30 gradi, sembrerà già estate: da quando

Le prime tendenze meteo sembrano non lasciare dubbi su quando arriverà il primo vero caldo estivo: già nei prossimi giorni, infatti, è previsto il ritorno dell’anticiclone africano che regalerà un anticipo d’estate, con temperature in deciso aumento, anche a Napoli e in Campania.

Meteo, quando arriverà il caldo estivo a Napoli e in Campania

Stando alle previsioni de Il Meteo, il caldo africano dovrebbe fare il suo ingresso in Italia a partire dalla terza decade di maggio. Dopo una fase turbolenta, tra giornate soleggiate alternate a temporali e bufere di vento, è atteso l’arrivo di una massa d’aria calda proveniente dall’Africa che potrebbe dare il via alla stagione estiva.

I modelli meteorologici internazionali iniziano ad intravedere questo cambio di rotta intorno al 19 o 20 maggio, quando la circolazione atmosferica potrebbe generare l’innesco di un anticiclone subtropicale che, bloccando le perturbazioni e favorendo le correnti molto calde provenienti dal deserto del Sahara, farebbe schizzare le temperature fino ai 30 gradi, soprattutto al Sud.

Si tratta al momento di una tendenza che, tuttavia, dovrà essere confermata o smentita nei prossimi giorni. Inoltre si tratterebbe comunque di una fase “estiva” temporanea probabilmente seguita (come spesso accade nel mese di maggio) da una ulteriore ondata di instabilità. Il vero caldo, come indicano le proiezioni, dovrebbe esplodere soltanto con l’inizio di giugno quando l’alta pressione subtropicale sarà in grado di consolidarsi.