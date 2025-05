Referendum Abrogativi 2025, dal lavoro agli extracomunitari: su cosa e quando si vota a Napoli

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 i cittadini italiani saranno chiamati a partecipare ai referendum popolari abrogativi su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza: il Comune di Napoli ha diffuso una nota per chiarire su cosa si vota e quali sono gli orari di apertura dei seggi.

Referendum abrogativi 2025 a Napoli: quesiti e orari

I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle 15. Per la validità dei referendum abrogativi è necessario che si raggiunga il quorum, garantito quando avranno espresso la loro preferenza almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

I quesiti riguardano:

Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illeggittimi: abrogazione;

– Disciplina dei licenziamenti illeggittimi: abrogazione; Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità : abrogazione parziale;

: abrogazione parziale; Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato , durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;

, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi; Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione;

dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione; Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Nella sezione dedicata sul sito istituzionale è possibile trovare voto domiciliare per elettori/elettrici affetti da infermità e che non possono allontanarsi dalla propria abitazione; accompagnamento al voto per elettori/elettrici con difficoltà motorie ed elenco dei seggi privi di barriere architettoniche.