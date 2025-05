Il mare della Campania è stupendo, le Bandiere Blu sono 20: tutte le spiagge da sogno

Sono 246 i Comuni insigniti del riconoscimento di Bandiere Blu 2025: 10 in più rispetto allo scorso anno con una new entry che riguarda proprio la Campania (Sapri) e la non riconferma di Capaccio Paestum. Resta di 20, dunque, il numero delle spiagge da sogno della nostra Regione che si riconferma ancora una volta tra quelle dal mare più bello d’Italia. La cerimonia di presentazione delle nuove Bandiere da parte della Fee, Foundation for Environmental Education, si è tenuta questa mattina.

Bandiere Blu 2025: le spiagge da sogno in Campania

In totale sale a 487 il numero delle spiagge Bandiere Blu in Italia che corrispondono a circa l’11,5% dei lidi premiati a livello mondiale. Quest’anno si registrano ben 15 nuove entrate mentre 5 sono i Comuni non riconfermati.

Le 15 nuove Bandiere Blu sono: Torino di Sangro (Abruzzo), Cariati (Calabria), Corigliano Rossano (Calabria), Cropani (Calabria), Sapri (Campania), Cattolica (Emilia Romagna), Formia (Lazio), Campofilone (Marche), Castrignano del Capo (Puglia), Pulsano (Puglia), San Teodoro (Sardegna), Messina (Sicilia), Nizza di Sicilia (Sicilia), Marciana Marina (Toscana).

I cinque Comuni non riconfermati sono, invece, Capaccio Paestum (Campania), Ceriale (Liguria), San Maurizio d’Opaglio (Piemonte), Ispica (Sicilia) e Lipari (Sicilia). Di seguito l’elenco completo delle spiagge Bandiere Blu della Campania.

CASERTA

Cellole – Baia Felice, Baia Domizia Sud.

NAPOLI

Massa Lubrense – Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene;

Sorrento – Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo;

Piano di Sorrento – Marina di Cassano;

Vico Equense – Scoglio dei Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico;

Anacapri – Faro Punta Carena, Gradola (Grotta Azzurra).

SALERNO

Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito;

Agropoli – Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina;

Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo – San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro;

Montecorice – San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello;

San Mauro Cilento – Mezzatorre;

Pollica – Acciaroli, Pioppi;

Casal Velino – Lungomare-Isola, Torre Dominella;

Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea;

Pisciotta – Ficaiola/ Torraca/ Gabella, Pietracciaio/ Fosso della Marina/ Marina Acquabianca;

Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia e Baia del Buon Dormire;

Camerota – Cala finocchiara, San Domenico – Lentiscelle;

Ispani – Capitello;

Vibonati – Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto;

Sapri – Lungomare San Giorgio.