Terremoto a Napoli magnitudo 4.4, fine sciame sismico: registrate 49 scosse

Si è concluso lo sciame sismico ai Campi Flegrei che dalla mattinata di ieri, 13 maggio, ha dato vita a diverse scosse di terremoto, compresa quella di magnitudo 4.4 avvertita in tutta la provincia di Napoli.

Fine sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la scossa di 4.4

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 12:06 (UTC 10:06) del 13/05/2025 e costituito in via preliminare da 49 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (49 localizzati) e magnitudo massima Md = 4.4 ± 0.3″ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

La prima forte scossa, di magnitudo 4.4, si è verificata poco dopo mezzogiorno, scatenando il panico tra la popolazione. L’evento sismico è stato chiaramente percepito nell’area dei Campi Flegrei, a Pozzuoli e in tutto il Napoletano, dal centro storico fino al Vesuviano.

Subito dopo si sono susseguite altre due scosse di intensità media: una di magnitudo 3.3 alle 14:50 e una di magnitudo 2.7 alle 15:01. Se la scossa di magnitudo 4.4 è stata localizzata in mare, l’epicentro di queste ultime due scosse è stato rilevato proprio nei pressi della Solfatara.

Lo sciame si è prolungato anche nelle successive ore originando scosse di lieve entità, quasi impercettibili, se non nella zona dell’epicentro. Fin da subito si è attivata la macchina dei controlli per verificare la tenuta degli edifici, soprattutto scolastici, e intervenire tempestivamente in caso di eventuali pericoli.