Sta per arrivare un Ciclone anomalo, forte ondata di maltempo al Sud: quanto durerà

Stando alle previsioni meteo, un anomalo ciclone sta per colpire l’Italia, provocando temporali intensi anche a Napoli e in Campania.

Arriva il Ciclone Tropicale: temporali anche a Napoli e Campania

Gli ultimi aggiornamenti de Il Meteo hanno confermato l’arrivo di un Ciclone Simil-Tropicale che darà il via ad un’ondata di maltempo estremo con forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti su diverse Regioni del Sud.

Già da oggi, giovedì 15 maggio, il ciclone si sposterà dalle coste tunisine per dirigersi verso l’Italia, innescando temporali e forti raffiche di vento che potrebbero insistere anche per 2 giorni di fila tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Non si escludono mareggiate né nubifragi.

Il maltempo colpirà anche la Campania: la Protezione Civile regionale ha già diramato un nuovo avviso di allerta meteo, di livello giallo, valido dalle 16:00 di giovedì 15 maggio alle 16:00 di venerdì 16 maggio. L’allerta sarà in vigore su tutto il territorio regionale.

Anche venerdì l’instabilità prenderà il sopravvento tra colpi di vento e intense precipitazioni, prima di un miglioramento nel weekend. Nel corso delle giornate di sabato e domenica, infatti, la situazione climatica migliorerà ma già dall’inizio della prossima settimana è previsto l’ingresso di altre perturbazioni, questa volta dal settore atlantico. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.