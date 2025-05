Lancia l’acido alla moglie, la picchia a sangue e la lascia a terra esanime: violenza nel Napoletano

Ancora un episodio di violenza di genere si è verificato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un uomo ha prima gettato dell’acido sul corpo della moglie per poi pestarla brutalmente, facendola finire in ospedale.

Violenza a Castellammare: getta l’acido alla moglie

Tutto è partito da una discussione esplosa nelle ultime ore di apertura di un alimentari gestito da moglie e marito. Lui, un 55enne, avrebbe raccolto dell’acido muriatico in una scodella gialla di plastica per gettarlo contro la donna, una 50enne, assicurandosi di non lasciare nemmeno una goccia all’interno del recipiente.

Il liquido avrebbe iniziato a corrodere la maglia e il jeans della vittima, poi la pelle del collo e del piede. Qualche goccia sarebbe finita addirittura tra bocca e gola. Terminato con l’acido, il 55enne avrebbe pestato la moglie con una violenza inaudita, lasciandola a terra esanime. Sarebbe poi uscito dal negozio.

Nello stesso momento è partita la macchina dei soccorsi e quella investigativa. La vittima viene trasportata in codice rosso in ospedale, con difficoltà a parlare, per il forte bruciore alla trachea. Le sue condizioni, per fortuna, non sono state ritenute gravi: l’acido non è stato in grado di provocare danni permanenti, solo qualche ustione di primo grado che guarirà col tempo. Sono, invece, in corso approfondimenti sulle conseguenze del pestaggio. Il 55enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere dove è in attesa di giudizio.