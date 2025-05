Campi Flegrei, Musumeci: “Per ora niente stato di emergenza. Ci saranno altri terremoti”

Al contrario di quanto annunciato pochi giorni fa, sulla questione del bradisismo ai Campi Flegrei, secondo il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, potrebbe non essere necessaria la dichiarazione dello stato d’emergenza.

Musumeci sui Campi Flegrei: “No allo stato di emergenza”

“I fondi per l’emergenza bradisismo ci sono già. Lo stato di emergenza non è l’apertura della cassaforte. La cassaforte è gia aperta da un anno e mezzo. L’attività prevista dal governo nei Campi Flegrei può proseguire con gli strumenti normativi speciali vigenti, senza che si ricorra, almeno per ora, al regime straordinario di emergenza“ – ha dichiarato il ministro.

“Questo è l’esito dell’istruttoria dei tecnici del dipartimento nazionale della Protezione Civile, condotta su richiesta del ministro. Il problema è mettere a terra le risorse, spenderle. E prima di spenderle bisogna completare le procedure. Lo stato di emergenza, sul quale ho riflettuto nei giorni scorsi, servirebbe a rendere il quadro normativo più semplice, più snello, quindi invece che impegnare 7/8 mesi per una procedura potrebbero impegnarsi 4/5 mesi. Questo per ridurre lo stato d’ansia ed attesa degli abitanti”.

“La cosiddetta messa in sicurezza del patrimonio costruito pubblico e privato richiederà anni perché sono complesse le procedure, anche con lo stato di emergenza e soprattutto non risolvono il problema delle scosse. Le scosse ci sono state per mille anni e continueranno ad esserci. Questo deve essere assolutamente chiaro”.