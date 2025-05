Trofeo Città di Torre del Greco, vince il Napoli. Mennella: “Da sport e rispetto inizia il cambiamento”

Si è conclusa con il trionfo del Napoli la seconda edizione del Trofeo Città di Torre del Greco di calcio Under 17, un appuntamento che ha riunito alcune delle migliori formazioni giovanili italiane allo stadio Liguori di viale Ungheria.

Gli azzurrini si sono imposti in finale sul Milan con un netto 3-0, regalando spettacolo e dimostrando un gioco brillante e organizzato.

Sei squadre per quattro giorni di grande sport

L’evento, che si è svolto dal 15 al 18 maggio, ha visto protagoniste sei squadre di prestigio: Bologna, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e i padroni di casa della Turris, suddivise in due gironi. Nel raggruppamento A si sono affrontate Lazio, Napoli e Turris, mentre nel gruppo B Bologna, Juventus e Milan hanno dato vita a sfide avvincenti.

Sotto il profilo sportivo, sono state particolarmente avvincenti le sfide tra Milan e Juventus (i rossoneri hanno prevalso per 3-2), la sensazionale prestazione della Turris contro la Lazio nella seconda sfida del proprio girone, quando ha sfiorato il pareggio recuperando uno svantaggio di due reti contro una compagine di categoria decisamente superiore.

Di assoluto prestigio, infine, le sfide della giornata finale con la combattutissima finale per il terzo posto vinta proprio dalla Lazio ai rigori, dopo un primo tempo chiuso con 3 gol di vantaggio sulla Juventus ed un rocambolesco secondo tempo nel quale i bianconeri hanno afferrato il pareggio negli istanti finali (4-4 il risultato nei tempi regolamentari); a chiudere la quattro giorni l’accesissima finale tra Napoli e Milan, davanti ad un pubblico azzurro giunto numeroso a sostenere i propri colori.

Trofeo a Torre del Greco, vince la città

La competizione si è aperta con una cerimonia di inaugurazione giovedì 15 maggio, accompagnata dall’alzabandiera e dall’esecuzione dell’inno nazionale, un momento solenne che ha sancito l’inizio di quattro giorni intensi di sport e amicizia.

Un momento della cerimonia conclusiva

A commentare l’esito del torneo, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha espresso soddisfazione per l’evento, non nascondendo un velo di nostalgia per la fine di una manifestazione che ha unito sport e valorizzazione del territorio: “Quasi ci dispiace che è finito, erano tutti emozionati. Ho chiesto ai partecipanti se sono stati bene, tutte le squadre hanno apprezzato le bellezze della nostra città. Torre del Greco ancora una volta ha dimostrato di essere all’altezza”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza dello sport come veicolo di rispetto e cambiamento.

Anche Valentina Ascione, consigliera comunale con delega alle attività sportive, ha espresso grande entusiasmo per il successo della manifestazione: “Soprattutto gioia nel vedere i ragazzi che sono felici, basta guardarli, c’è la gioia nei loro occhi. E anche per chi non ha vinto e comunque si è divertito, alla fine va bene così, lo facciamo per i ragazzi. Noi siamo qui per i ragazzi, per i giovani”. Parole cariche di emozione che testimoniano l’impegno dell’amministrazione nel promuovere lo sport come mezzo di crescita e aggregazione sociale.

Cori e maglie coralline tornano al Liguori

La partecipazione della Turris al torneo, nonostante le vicissitudini societarie dell’ultima stagione che hanno portato all’esclusione dal campionato di serie C della prima squadra, è stata particolarmente significativa, come ha evidenziato la stessa Ascione in un comunicato stampa: “La partecipazione della Turris al trofeo Città di Torre del Greco è segno di identità e appartenenza. Escludere la Turris da questa gara avrebbe significato cancellare l’identità anche al trofeo che prende il nome dalla Città di Torre del Greco. Eh, no. La Turris siamo noi! E tifosi, nonostante tutto, lo saremo per sempre”.

L’organizzazione dell’evento è stata impeccabile, permettendo non solo di godere di un grande spettacolo sportivo, ma anche di valorizzare il territorio. Le delegazioni hanno avuto l’opportunità di visitare Torre del Greco, scoprendo le sue bellezze e vivendo momenti di condivisione al di fuori del campo di gioco.

La seconda edizione del Trofeo Città di Torre del Greco si è conclusa con la promessa di un ritorno ancora più grande e coinvolgente per il prossimo anno. Un segnale chiaro che il calcio giovanile può essere un potente strumento di crescita e un veicolo di promozione per il territorio.