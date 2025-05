Scuole chiuse a Napoli lunedì per la festa scudetto ufficiale: ecco dove

Il Comune di Napoli ha predisposto la chiusura di alcune scuole del territorio nella giornata di lunedì 26 maggio 2025 in occasione della festa scudetto ufficiale.

Festa scudetto Napoli: le scuole chiuse lunedì 26 maggio 2025

Per celebrare il Napoli campione d’Italia, l’amministrazione comunale e la Società Sportiva Calcio Napoli, hanno organizzato una sfilata celebrativa, con due bus scoperti a bordo dei quali viaggerà la squadra, che partirà dalle ore 15:00 di lunedì 26 maggio sul lungomare Caracciolo, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro e Piazza Vittoria.

A tal fine l’Amministrazione Comunale ha stanziato un importo di circa 500 mila euro, che prevede anche l’allestimento di diversi maxischermi in città. A tutela dell’incolumità pubblica si prevede la delimitazione dell’intero percorso dei bus (circa 2,5 km) mediante l’utilizzo di transenne anti-ribaltamento.

Sempre per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, per la giornata di lunedì 26 maggio è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nel territorio della Municipalità I, come richiesto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le lezioni saranno, dunque, sospese tra i quartieri di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando. In tutto il resto del territorio le attivitScuole chiuse a Napoli lunedì per la festa scudetto ufficiale: ecco doveà didattiche, invece, proseguiranno regolarmente nei consueti orari.