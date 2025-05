Scudetto, il Ministro dello Sport: “Festa esplosa in tutto il mondo. Napoli è ovunque”

A pochi giorni dalla vittoria dello scudetto da parte del Napoli, a complimentarsi con la squadra e la città è stato il ministro dello Sport Andrea Abodi.

Scudetto, il ministro dello sport: “Napoli è ovunque”

“Quella per la vittoria dello Scudetto è una festa che si è allargata al mondo. Il dato più affascinante, al di là della gioia sconfinata di Napoli, è che Napoli è ovunque, non solo lì. Questo è un fatto affascinante perché è un modo di interpretare anche l’italianità, questa è la dimensione di Napoli, che fa bene a tutti noi” – queste le parole del ministro in visita a Caivano.

Il trionfo del Napoli, del resto, è stato celebrato non solo nelle più grandi città italiane ma anche oltre i confini nazionali, nelle più belle capitali europee e addirittura oltreoceano: la gioia per il quarto scudetto ha invaso persino le vie di New York, tra sciarpe e bandiere azzurre.

“Ho visto la gioia incontenibile della città e questo fa capire che lo stadio a Napoli è molto di più del Maradona, è il perimetro della città intera. E Antonio Conte che credo sia l’unico ad aver vinto con tre squadre diverse in Italia e ha vinto non solo in Italia, è una certezza. Al presidente De Laurentiis vanno le mie congratulazioni e i miei auguri. Ci aspettiamo che i tifosi confermino la massima responsabilità” – ha concluso.