Spettacolare festa scudetto sul lungomare, il ministro Giuli: “Napoli capitale d’Europa”

Si è conclusa con successo la parata degli azzurri sul lungomare di Napoli regalando ai tifosi una memorabile festa scudetto: a complimentarsi con i partenopei, tra gli altri, è stato anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Festa scudetto, il ministro Giuli: “Napoli capitale d’Europa”

“Napoli è una capitale culturale dell’Europa da sempre ed è in una fase di grande spolvero: lo Scudetto è un altro segno della benevolenza del cielo nei confronti di una città meravigliosa e piena di vita” – ha detto il ministro Giuli che si trovava proprio a Napoli nel giorno della festa scudetto per prendere parte alla sesta conferenza del Soft Power Club.

“Quello che manca, se manca qualcosa, è forse un raccordo maggiore tra la città, la Regione e le istituzioni romane. Ma siamo qui per questo, per garantire rapporti di collaborazione sempre più fecondi con gli enti locali: il Piano Olivetti nasce per questo, naturalmente” – ha continuato.

Grande la soddisfazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che subito dopo la sfilata dei calciatori sul lungomare ha commentato: “Una marea azzurra ha invaso il lungomare di Napoli. E’ stata una festa immensa, un abbraccio collettivo alla squadra, alla città, a un sogno diventato ancora una volta realtà”.

“Orgoglio, passione, appartenenza: Napoli si è presa la scena con la sua gente, il suo calore, la sua bellezza. Un grazie speciale lo rivolgo alle forze dell’ordine, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile per l’impegno straordinario che ha reso possibile tutto questo. La città lo meritava, lo meritavano i napoletani”.