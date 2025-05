Meraviglia a Napoli, c’è il presepe dei Campioni d’Italia: è tutto azzurro

A poche ore dalla vittoria dello scudetto da parte del Napoli, anche il presepe napoletano si è tinto di azzurro: è l’omaggio che il maestro presepiale Genny Di Virgilio ha dedicato alla squadra partenopea, tra calciatori, allenatore e presidente esposti all’esterno della sua celebre bottega di San Gregorio Armeno.

Scudetto, a Napoli il presepe dei campioni d’Italia

Una spettacolare creazione che sta già incantando i tanti cittadini e turisti di passaggio tra le stradine della storica via dei presepi. Un vero e proprio presepe azzurro che mette in scena i protagonisti della vittoria di questo scudetto: i calciatori, l’allenatore Conte e il presidente De Laurentiis.

C’è Conte, in sella all’iconico asinello, che regge tra le mani la grande coppa, affiancato dal capitano Di Lorenzo che mostra la grande medaglia a forma di scudetto, con inciso il numero quattro. Protagonista assoluto del presepe dei campioni è Scott McTominay, il calciatore scozzese divenuto un vero e proprio idolo per i tifosi. A completare la scena l’immancabile statuina di Maradona, anche lui con al collo la medaglia della vittoria.

“Ce l’abbiamo fatta, ecco il quarto scudetto, siamo campioni. Tutto grazie a Conte, grande mister. Lo abbiamo accompagnato con un cornetto collaudato che ha funzionato. Grazie per il lavoro che hai fatto, sei un grande. Poi la composizione per il Napoli, il ciuccio con la sciarpa, il mister che alza la Coppa, il capitano con lo scudetto, il grande McFratm che trionfa, il gigante buono Lukaku alle spalle. Questo è l’angolo Di Virgilio dedicato al Napoli e a tutta Napoli. Vi aspetto qui a San Gregorio Armeno per farvi vivere questa grande emozione” – ha commentato Di Virgilio.