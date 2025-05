Il figlio di Rita De Crescenzo in lacrime: “Non sono un camorrista”. Borrelli: “Ho sbagliato”

Nell’ultima puntata de Le Iene è andato in onda un servizio incentrato sulla cosiddetta guerra degli ormeggi tra la famiglia della tiktoker Rita De Crescenzo e il deputato Francesco Emilio Borrelli.

La guerra degli ormeggi tra Rita De Crescenzo e Borrelli in TV

Tutto parte dalla vicenda che vede protagonisti Rita, suo marito Sasà e suo figlio Rosario ai quali, con una sentenza, è stata revocata la concessione del campo boe che gestiscono da anni sul lungomare di Napoli, in quanto avrebbero reiterato una serie di abusi nell’esercizio del loro lavoro di ormeggiatori (ormeggiando ad esempio più barche di quelle consentite).

La famiglia, però, è adesso intenzionata a partecipare al prossimo bando, riprendendosi il loro lavoro. A presentarsi dinanzi all’autorità portuale sarebbe stato anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, per occuparsi del caso, accompagnato da un certo Cuomo.

Nel corso di questa “battaglia” mediatica, Borrelli avrebbe accusato il secondo figlio di Rita, Rosario, di essere un camorrista, dichiarando pubblicamente il suo presunto legame con il clan Mazzarella. Un errore del deputato in quanto il ragazzo sarebbe figlio di Sasà (e non di un boss) e sarebbe ben lontano dalla criminalità organizzata.

“Mi ha messo in pericolo perché ha dichiarato che io faccio parte del clan Mazzarella quindi un clan rivale mi può ammazzare per strada. Sentirmi chiamare camorrista da un politico, quando io ho denunciato la camorra, è stata un’offesa personale verso di me perché noi il lavoro ce lo sudiamo, stiamo sotto al sole dalla mattina alla sera, essere chiamato camorrista quando noi combattiamo la camorra è un’offesa, è mettermi in pericolo” – ha detto in lacrime Rosario.

“Ho fatto un errore, il primo figlio è figlio dei Contini, il secondo figlio è peggio della madre perché è molto peggio nell’aggressività e nella violenza ma non è il figlio dei Mazzarella. Ho fatto un errore nel senso che ho confuso un figlio con un altro ma nella sostanza i suoi comportamenti sono inqualificabili”.