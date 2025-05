Esplode l’estate, arriva l’anticiclone africano tra caldo, afa e oltre 30 gradi: da quando

Stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni esploderà in pieno l’estate con l’arrivo dell’anticiclone africano che darà il via al primo caldo anche a Napoli e in Campania, anticipando addirittura il ritorno dell’afa.

Meteo Napoli e Campania: arriva il caldo dell’anticiclone africano

Secondo le stime de Il Meteo, nei prossimi giorni un promontorio di alta pressione di origine africana si farà strada verso il Mediterraneo, portando sole e caldo in tutto il paese. Già a partire da giovedì 29 maggio si assisterà ad un primo rialzo termico ma la fase più stabile e calda della settimana si registrerà tra venerdì 30 maggio e il weekend.

A provocare l’aumento delle temperature saranno delle masse d’aria calda e umide di origine subtropicale in arrivo direttamente dall’interno del deserto del Sahara. Il caldo si farà sentire in maniera ancora più intensa a causa dell’elevato tasso di umidità, favorito anche dalle recenti piogge.

I valori oscilleranno tra i 31 e 32 gradi nelle principali città italiane, raggiungendo picchi di 34/36 gradi al Sud, soprattutto in Sardegna e Puglia. Questa parentesi da piena estate si estenderà anche all’inizio della prossima settimana ma nei giorni successivi il tempo potrebbe tornare a guastarsi. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.