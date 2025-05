Ha ucciso Martina, l’ha nascosta sotto la spazzatura ed è uscito con gli amici: cosa ha fatto Alessio

Avrebbe ucciso Martina Carbonaro per poi fare finta di niente Alessio Tucci, il 19enne arrestato con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere per il caso di femminicidio che ha scosso l’intera comunità di Afragola.

Ha ucciso Martina ed è uscito con gli amici: cosa ha fatto Alessio

Stando a quanto ricostruito, Alessio avrebbe colpito più volte Martina con una pietra, all’interno di un edificio abbandonato. La mamma della vittima ha raccontato di aver visto il corpo della figlia gettato in un sacco dei rifiuti. Tucci avrebbe seppellito la ragazza sotto un ammasso di spazzatura, nascondendolo in un armadio vecchio.

Subito dopo, avrebbe nascosto il cellulare della ragazza, gettando via la sim card per poi tornare a casa, farsi una doccia e uscire con gli amici, come se nulla fosse successo. Il mattino successivo addirittura tenta di collaborare alle ricerche con la famiglia di Martina, pur sapendo benissimo dove e in che condizioni si trovasse.