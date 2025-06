VIDEO/ “Rapina alle porte di Napoli”, ma è in provincia di Milano: gaffe a LA7 (e nessuna scusa)

Durante un’edizione recente del telegiornale di La7, una giornalista ha commesso un errore che sta facendo discutere: nel lanciare un servizio su una rapina avvenuta a Lacchiarella, comune in provincia di Milano, ha annunciato l’episodio dicendo che era avvenuto “alle porte di Napoli”. Un lapsus clamoroso, aggravato dal fatto che non è seguita alcuna rettifica o scusa in diretta.

Il comune di Lacchiarella si trova infatti nella zona sud della Città Metropolitana di Milano, a oltre 700 chilometri di distanza da Napoli. Eppure, l’errore non è stato corretto né dalla giornalista né dalla redazione nel corso della trasmissione.

Un episodio che non è solo una semplice svista geografica. In molti, soprattutto sui social, hanno sottolineato come simili errori contribuiscano ad alimentare stereotipi radicati e ingiusti contro la città partenopea.

Dire che una rapina è avvenuta “alle porte di Napoli” quando si tratta in realtà della Lombardia non è una gaffe neutra: è un’affermazione che, involontariamente o meno, finisce per rafforzare l’equazione Napoli = criminalità, una narrazione tossica e fuorviante da cui la città fatica a scrollarsi di dosso.

Il silenzio della giornalista e della redazione ha reso la gaffe ancora più grave, lasciando l’impressione che certe rappresentazioni distorte possano passare impunite anche nei contesti giornalistici più autorevoli.

In un’Italia che spesso si divide su pregiudizi e luoghi comuni, episodi come questo dovrebbero rappresentare un’occasione per riflettere sul linguaggio che usiamo, sull’attenzione che dedichiamo ai fatti e sull’importanza di non alimentare – neppure per errore – narrazioni che danneggiano intere comunità. Perché i dettagli contano. E, in questo caso, anche molto.