Napoli, Starace risponde: “Pensione? Ecco cosa ho scelto insieme a De Laurentiis”

Tommaso Starace risponde alle domande sul suo futuro nell’intervento fatto a Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione Radio Goal. Nonostante la voce del ritiro di qualche settimana fa, lo storico magazziniere annuncia cosà farà la prossima stagione.

Starace resta al Napoli, altro che ritiro. Le parole

“Il lavoro di magazziniere è un lavoro oscuro, ma che contribuisce alle vittorie ed ai successi. Mertens? Lo chiamiamo Ciro da un sacco di tempo. E’ un ragazzo d’oro, è un grande come persona. McTominay? Eccezionale, ha capito cosa vuol dire stare a Napoli come l’aveva capito anche Mertens. McTominay ha un cuore grande. Ciro mi ha invitato domani per la cittadinanza onoraria, non posso mancare.

Se resto a Napoli? Il presidente mi ha invitato a restare, infatti resterò al Napoli ancora per diversi anni. Maradona? L’unico che poteva entrare in camera sua ero io. Amava i tifosi, viveva per i tifosi, era una persona che merita un posto speciale nel cuore di tutti i napoletani. Il mondo del calcio mi ha dato popolarità, poi ogni calciatore m’ha insegnato qualcosa”.