Tragedia in Campania durante la vacanza, si tuffa in piscina e si sente male: è morto

Tragedia in una struttura turistica di Ascea, nel Cilento, dove un uomo sarebbe morto dopo essersi tuffato in piscina, probabilmente a seguito di un malore che lo avrebbe colto proprio in acqua.

Tragedia ad Ascea, si tuffa in piscina e si sente male: è morto

L’uomo, originario di Reggio Emilia, si trovava in vacanza nella celebre località cilentana con un gruppo di turisti emiliani. Quella che doveva essere una tranquilla e rilassante giornata in piscina, però, per la comitiva si sarebbe trasformata in un vero e proprio dramma.

Il turista, stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbe deceduto subito dopo essersi tuffato in piscina. Sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo, nonostante i ripetuti soccorsi prestati sul posto.

Una scena drammatica che ha sconvolto i bagnanti presenti nell’area piscina della struttura. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 con il personale della Misericordia della postazione di Omignano che hanno cercato di rianimare l’uomo. Poco dopo, pero, ne hanno potuto constatare soltanto il decesso.

Un simile episodio si è verificato su una nave da crociera dove un uomo, originario di Baiano, è morto dopo essersi accasciato improvvisamente a terra. Anche in quel caso si sarebbe trattato di un probabile malore degenerato poi nel decesso della vittima.