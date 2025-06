Una terribile tragedia ha sconvolto la città di Graz, la seconda più grande dell’Austria, nella mattinata di martedì 10 giugno 2025. Uno studente ha aperto il fuoco all’interno dell’istituto scolastico Borg, situato nel quartiere Lend, in Dreierschützengasse, causando la morte di almeno dieci persone, tra cui studenti e insegnanti, e diversi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.

Secondo quanto riferito dalle autorità e dai media locali, l’autore della sparatoria, un giovane studente dell’istituto, si sarebbe tolto la vita in un bagno della scuola dopo aver compiuto il gesto.

L’allarme è scattato intorno alle 10 di questa mattina, quando sono stati uditi numerosi colpi d’arma da fuoco all’interno della scuola.

Testimoni hanno riferito di aver sentito almeno 20 spari, scatenando il panico tra studenti e docenti, molti dei quali si sono barricati nelle aule per motivi di sicurezza. La polizia locale, supportata dall’unità speciale Eko-Cobra, ha immediatamente avviato una vasta operazione di sicurezza, isolando l’area e perquisendo l’edificio scolastico per garantire che non vi fossero ulteriori minacce.

Secondo il portavoce della polizia, Fritz Grundnig, l’autore dell’attacco ha agito da solo, e le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni dietro questo gesto tragico.

Non sono stati ancora rilasciati dettagli sull’età esatta del responsabile o su eventuali fattori scatenanti, come problemi personali o episodi di bullismo, sebbene alcune fonti suggeriscano che il giovane potesse sentirsi vittima di bullismo. La polizia giudiziaria sta analizzando ogni aspetto per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità di terzi.

Tra le vittime ci sarebbero studenti e un adulto, presumibilmente un insegnante. L’operazione di polizia ha visto l’impiego di numerose unità e persino elicotteri per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza nella zona.