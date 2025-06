Massacrato di botte per un saluto a una ragazza: Ciro dovrà subire un intervento delicato

Trasferito dall’ospedale Maresca di Torre del Greco al Cardarelli di Napoli il giovane Ciro, il ragazzo di 16 anni ricoverato dopo essere stato brutalmente picchiato nella zona del Granatello di Portici.

Ragazzo picchiato a Portici: trasferito al Cardarelli di Napoli

Sarebbe stato un saluto, un semplice saluto a una ragazza che conosceva, a scatenare il brutale pestaggio nei confronti di Ciro, il 16enne affetto da una disabilità causata da una malattia genetica, che nella serata di domenica 8 giugno è stato massacrato di botte.

Ciro avrebbe salutato un’amica, scatenando la rabbia e la furia di un coetaneo, probabilmente ex fidanzato della ragazza. La vittima ha riportato una lesione sotto l’arcata oculare, che ha richiesto 10 punti di sutura e fratture maxillo-facciali, che richiederanno degli interventi chirurgici. Completamente distrutti gli occhiali della vittima che, per fortuna, un ottico si è offerto di realizzarli nuovamente per lui.

Queste le parole del deputato Francesco Emilio Borrelli che ha fatto visita al ragazzo in ospedale: “È verosimile che Ciro sia stato colpito con un tirapugni in modo estremamente violento. Chi l’ha colpito poteva ucciderlo. Dovrà subire un intervento estremamente importante perché ha schegge ossee ovunque nella massa cranica. È bene ricordare come ha detto il Sindaco di Portici Enzo Cuomo che la notte per Ercolano e Portici che hanno una popolazione di oltre 100mila abitanti c’è una sola pattuglia di polizia attiva tra le ore 24 e le 6. Altro che aumento delle forze dell’ordine sul territorio”.

Intanto i genitori della vittima denunciano i messaggi pubblici sui social da parte dei familiari dell’aggressore che difendono e giustificano pubblicamente quello che ha fatto: “Nostro figlio è in condizioni gravi mentre il loro è tornato a casa e noi subiamo anche minacce. Chiediamo giustizia veloce”.