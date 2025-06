Migliori medici d’Italia, la Campania conquista il primo posto con Napoli al top: i premiati

Si è tenuto ieri, all’Opificio Italiacamp di Roma, MioDottore Awards 2025, l’evento organizzato per premiare i 43 medici d’Italia più apprezzati sulla piattaforma MioDottore, leader nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo Docplanner: la Campania ha raggiunto il gradino più alto del podio e ben 4 specialisti di Napoli hanno trionfato tra i migliori nel loro campo.

MioDottore, i medici migliori d’Italia: tanti in Campania e Napoli

Durante la cerimonia di MioDottore Awards 2025 i 43 medici selezionati sono stati premiati non solo per il loro impegno, la qualità professionale, la competenza clinica ma anche per la vicinanza ai pazienti, l’empatia, la dedizione e la capacità di ascolto mostrata, promuovendo una sanità più sostenibile, umana e innovativa.

La geografia dell’eccellenza medica in Italia trova conferma e nuove sorprese nell’edizione 2025 di MioDottore Awards. Lombardia e Campania guidano la classifica delle regioni con il maggior numero di premiati (7 medici ciascuna), seguite da Sicilia e Lazio con 6 riconoscimenti, Toscana con 4 e, a pari merito, Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna con 3 ciascuna.

Anche quest’anno il Sud si conferma l’area con la maggiore rappresentanza, accogliendo il 51% dei medici premiati, seguito dal Nord che con il 35% fa un balzo in avanti rispetto all’anno scorso e dal Centro con il 14%. A livello provinciale emergono le seguenti realtà di spicco: Roma con 6 medici premiati, seguita da Milano, Napoli e Palermo con 4 ciascuna. Torino, Cagliari e Salerno contano 3 esperti riconosciuti mentre Forlì ne registra 2.

Tutti i medici vincitori di MioDottore Awards 2025: l’elenco

Di seguito i vincitori di MioDottore Awards 2025 in ordine di specializzazione: