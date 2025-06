Esce per fare la spesa e non torna più, Rosanna è scomparsa. La figlia: “Torna a casa”

Proseguono le ricerche per Rosanna Fiore, la donna scomparsa da Portici lo scorso 11 giugno, facendo perdere le sue tracce. L’appello è stato lanciato anche dalla trasmissione Chi l’ha Visto.

Rosanna è scomparsa da Portici: l’appello della figlia

Rosanna, 55 anni, vive a Portici con il marito, la madre e la figlia. L’11 giugno sarebbe uscita di casa, intorno alle 11:00, per andare a fare la spesa ma non avrebbe fatto più rientro. Sarebbe stata la mamma a lanciare l’allarme non vedendola rientrare, dopo essersi accorta che aveva lasciato a casa la borsa, i documenti e il cellulare.

L’ultima volta sarebbe stata vista verso le 11:15 da un conoscente in via Libertà. Probabilmente la donna era diretta verso la stazione della circumvesuviana. Al momento non si hanno tracce né informazioni su dove possa trovarsi.

“Non so se lei sta vedendo questa trasmissione, noi siamo preoccupatissimi tutti quanti, speriamo che non sia successo nulla di grave e soprattutto che in un suo piccolo momento di lucidità possa capire che nessuno la giudica, che può tornare a casa, siamo qui pronti ad aiutarla per qualsiasi problema. Non deve sentirsi in difetto con nessuno perché noi siamo la sua famiglia e non deve preoccuparsi” – ha detto Rosaria, la figlia di Rosanna, in diretta telefonicamente alla trasmissione Chi l’ha Visto.

Rosanna ha gli occhi castani e i capelli biondi. Al momento della scomparsa indossava una maglietta colorata e portava un sacchetto di tela. In caso di avvistamenti o informazioni utili per il ritrovamento della donna è possibile contattare il programma o direttamente i familiari.