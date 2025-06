Premio Atleta dell’Anno, il Rotary riparte dopo la pandemia, nel segno dell’inclusione

Nella stupenda cornice di Villa Balke a Torre del Greco si è tenuta la serata per la consegna del Premio Atleta dell’Anno “Enzo Barile”, organizzata dal Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani.

Rotary, torna il Premio Atleta dell’anno

Una serata di sport e bellezza, tra volti sorridenti, storie di riscatto e promesse da applausi. Nella splendida cornice di Villa Balke a Torre del Greco, mercoledì 12 giugno si è svolta la XX edizione del Premio “Atleta dell’Anno – Enzo Barile”, organizzato dal Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani con il sostegno di dieci club dell’area vesuviana.

Un evento atteso, sospeso dal 2019 a causa della pandemia: dopo, i Rotary del vesuviano avevano continuato a premiare le eccellenze sportive con iniziative intraprese dai singoli club territoriali.

In questo 2025 tornano ad unirsi in una grande iniziativa collettiva , con rinnovata energia per celebrare giovani atleti distintisi per meriti sportivi e umani. A portare i saluti e la vicinanza dell’amministrazione comunale di Torre del Greco e a farsi portavoce delle congratulazioni del sindaco Luigi Mennella è stata la consigliera delegata allo sport, dott.ssa Valentina Ascione.

A condurre la serata è stata la giornalista Anna Maria Di Luca, mentre a fare gli onori di casa ci ha pensato il presidente del Rotary Club Torre del Greco, Pasquale Abbruzzese, che ha sottolineato l’importanza di “ripartire dai giovani e dai valori dello sport”.

Premio “Enzo Barile”, tutti i vincitori

Danza aerea, sitting volley, equitazione, atletica, arbitraggi di Serie A e persino il decathlon: 14 le storie premiate, diverse tra loro, unite però da un filo comune fatto di dedizione, disciplina e passione.

Applausi scroscianti per Annalisa Di Donna, giovanissima campionessa nazionale A1 alla fune nella ginnastica ritmica, premiata per il suo talento e la costanza nonostante la giovane età. Grande emozione anche per Alberto Ruben Arena, neo-arbitro di Serie A, celebrato con una menzione speciale per aver raggiunto un traguardo prestigioso con professionalità e maturità.

I nomi dei premiati

Antonio Pontone – Taekwondo Special Olympics

Rotary Club Castellammare di Stabia

Anne Marie Ndiaye – Sciabola femminile (campionessa nazionale Under 14)

Rotary Club Cava de’ Tirreni

Noemi Pia De Risi – Danza

Rotary Club Nocera Inferiore – Sarno

Sara Franzese e Domenico La Pietra – Danza aerea

Rotary Club Ottaviano

Giovanni Cortile – Fitness – Hyrox Rimini

Rotary Club Poggiomarino Vesuvio Est

ASD Elisa Volley Pomigliano (Sitting Volley Maschile) – Promozione in Serie A1

Rotary Club Pomigliano d’Arco (Nola)

Gabriella Buondonno – Equitazione (FISE Junior)

Rotary Club Pompei

Daniele Orlando – Atletica – velocista

Rotary Club Pompei

Antonio Scotellaro – Equitazione

Rotary Club Pompei Villa dei Misteri

Roberta Malafronte – Scherma (Campionessa Regionale 2025, categoria Giovanissime)

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

Marco Cavallaro – Decathlon

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

Annalisa Di Donna – Ginnastica Ritmica (Campionessa Nazionale A1 alla fune, 2024)

Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani

Alberto Ruben Arena – Arbitraggio calcio (neo-designato arbitro di Serie A)

Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani – Menzione speciale

Storie di inclusione e di riscatto

A vincere però non sono stati solo i risultati. Il premio ha posto al centro l’inclusione, la parità e lo sport come strumento di crescita sociale, dando visibilità anche a realtà come l’ASD Elisa Volley Pomigliano, squadra di sitting volley maschile recentemente promossa in A1.

“Un premio che parla al cuore del territorio – ha concluso Abbruzzese – e che ci ricorda quanto sia importante riconoscere e sostenere chi ogni giorno si allena non solo per vincere, ma per migliorarsi”. L’appuntamento è già fissato: il Premio Barile tornerà anche il prossimo anno, per continuare a raccontare la bellezza dello sport che unisce, educa e ispira.