È napoletana la campionessa del mondo di Judo, Assunta vince l’oro: “Ha deciso Dio”

La judoka napoletana Assunta Scutto si è aggiudicata la medaglia d’oro nella categoria -48 kg dell’edizione 2025 dei Campionati Mondiali di Judo a Budapest. Un ulteriore successo per l’atleta di Scampia che ha portato ancora una volta la sua città sul tetto del mondo.

Assunta Scutto, la napoletana vince i mondiali di Judo 2025

Assunta Scutto, per tutti Susy, in finale ha battuto Abiba Abuzhakynova raggiungendo il gradino più alto del podio. A seguirla, al secondo e terzo posto, la spagnola Laura Martinez Abelenda e la giapponese Wakana Koga.

L’oro per la Scutto arriva dopo i due bronzi ottenuti rispettivamente a Tashkent nel 2022 e a Doha nel 2023, oltre all’argento vinto lo scorso anno ad Abu Dhabi. Proprio in quell’occasione raccontò di aver raggiunto la vittoria dopo un periodo particolarmente difficile per la sua vita e la sua carriera.

“Dio dice che ‘la gloria che verrà dopo è 7 volte più grande’ delle mie delusioni. Le mie delusioni in questo periodo sono state grandi però Dio mi ha dimostrato che con la fede posso ogni cosa. Questo è uno step per fare ancora meglio, sono sicura che ha preparato qualcosa di grande” – disse nel corso di un’intervista.

Anche dopo aver conquistato l’oro ai mondiali di Budapest ha voluto ringraziare Dio e la sua chiesa, oltre alla sua famiglia e al suo staff: “Non ci credo ancora, è un sogno che ho da tutta la vita quello di salire sul tetto del mondo, oltre a quello di vincere le Olimpiadi. Io sapevo di essere all’altezza, dovevo solo aggiustare un po’ di cose nel mio percorso”.

“E’ stato un periodo di cambiamenti, di formazione, ho migliorato alcune cose che mi mancavano e questo è il risultato. Non mi appello sui risultati, io sapevo già di essere all’altezza. Non mi sono mai sentita la numero uno al mondo però sono sul tetto del mondo quindi decide tutto Dio in quella giornata“.

“Ovviamente voglio ringraziare la Nazionale che mi mette nelle condizioni migliori possibili per allenarmi, il mio gruppo sportivo Fiamme Gialle con tutto lo staff, il mio allenatore Antonio Ciano, la mia famiglia, il mio fidanzato e la mia chiesa che si è riunita in preghiera e mi ha sostenuto in tutto questo periodo”.