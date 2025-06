Vasco Rossi pazzo dei napoletani: “Calorosi e generosi. Finalmente qui, esploderà lo stadio”

Partirà questa sera, allo stadio Diego Armando Maradona, il doppio concerto di Vasco Rossi che, prima ancora di dare inizio al grande show, ha voluto esprimere ancora una volta il suo amore per Napoli e i napoletani.

Vasco Rossi in concerto: “Finalmente a Napoli”

“Finalmente a Napoli. Faremo esplodere lo stadio di gioia. Dopo tre anni torno al Maradona con due concerti consecutivi. Questo stadio e Maradona sempre nel cuore, un’emozione pazzesca. A Napoli mi lega l’affetto della gente, il calore delle persone e la loro generosità. Ogni volta è una riconferma di amore reciproco. Per dirla come il poeta Napule è mille colori” – si legge nel post diffuso sui social dall’artista a poche ore dal suo debutto nello stadio napoletano.

Proprio nella giornata di ieri, Vasco Rossi e i membri del suo staff si sono recati allo stadio Maradona per effettuare un sopralluogo prima del grande evento. Per l’occasione, l’artista ha dichiarato: “Ho fatto un sopralluogo al Maradona, questo stadio pulsa anche da vuoto, si sente che ha appena vinto lo scudetto. Domani lo accendiamo“.

Anche tre anni fa, quando si è esibito per la prima volta al Maradona, Vasco aveva espresso il suo amore per la città e per il mito del grande Diego: “Quando i napoletani cominciano a cantare, praticamente tu ti puoi fermare, perché cantano da Dio. Era il San Paolo, adesso è lo stadio intitolato al grande Diego Armando Maradona. E io sono ancora più onorato. Ho sempre avuto un grande affetto e una grande stima per Diego come calciatore e anche come uomo“.