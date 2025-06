CIRCUS FOR GAZA – Giornata a sostegno della causa del popolo palestinese

Giovedì 19 Giugno, presso il Casale di Teverolaccio, in via XXIV maggio a Succivo (CE) giornata di sostegno alla causa del popolo palestinese.

Si partirà alle 17.00 con il dibattito dal titolo Il genocidio dei palestinesi: complicità dei governi, solidarietà dei popoli, che vedrà la partecipazione della Comunità palestinese della Campania e dell’associazione culturale Humanity in focus. L’incontro sarà moderato dal giornalista Gennaro De Lena.

Al termine del dibattito artisti circensi e buskers si esibiranno ai piedi del palco allestito all’esterno che a seguire ospiterà artisti musicali le cui esibizioni saranno intervallate da ulteriori interventi culturali e dalla proiezione di un video di presentazione realizzato dal Free Gaza Circus Center a cui sarà devoluto l’intero ricavato della giornata derivante da contributi facoltativi e a piacere da parte del pubblico presente.

L’iniziativa è stata promossa ed organizzata dall’associazione culturale ArteNova e da Free Gaza Circus con la collaborazione di Gennaro De Lena.

Si invita tutti alla partecipazione ed alla diffusione del presente comunicato stampa per far si che l’iniziativa descritta goda della più ampia partecipazione possibile per dare voce e visibilità al popolo palestinese e per evidenziare la violenza perpetrata con sistematica brutalità da parte dello Stato di Israele nei loro confronti.

Giovedì 19 Giugno 2025 ore 17:00

Casale di Teverolaccio

Via XXIV maggio, 81030 – Succivo – Caserta

LINKS ORGANIZZAZIONI COINVOLTE E PARTECIPANTI A VARIO TITOLO

FREE GAZA CIRCUS: https://www.freegazacircus.org/

ARTE NOVA: https://www.facebook.com/artenovacultura/?locale=it_IT

COMUNITA’ PALESTINESE CAMPANIA: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064434591402

HUMANITY IN FOCUS: https://www.instagram.com/humanity_infocus7