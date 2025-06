Esce per pescare e non torna più, dramma in Campania: trovato morto nel fiume a 47 anni

Tragedia a Solopaca, nel Beneventano, dove un uomo di 47 anni è stato ritrovato morto nelle acque del fiume Calore. Sarebbe uscito per andare a pesca senza fare più rientro per poi essere raggiunto dai soccorsi quando ormai era privo di vita.

Tragedia a Solopaca: uomo ritrovato morto nel fiume Calore

Rino Puzella, 47 anni, era uscito di casa per una consueta battuta di caccia lungo le sponde del fiume Calore ma, da quel momento in poi, si sono perse le sue tracce. A lanciare l’allarme sarebbe stata la mamma, con la quale viveva, non vedendolo rincasare nonostante l’ora tarda.

Di qui l’intervento dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Telese Terme, dei carabinieri della stazione di Solopaca e della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno raggiunto il luogo dove il 47enne si recava di solito, individuando fin da subito il suo quad e i suoi attrezzi da pesca.

A distanza di pochi metri, direttamente nell’acqua, hanno avvistato il corpo dell’uomo, avviando le operazioni necessarie per il recupero. Il 47enne, purtroppo, era già deceduto. Il cadavere è stato trasferito presso la sala mortuaria dell’Ospedale San Pio di Benevento.

Al momento non si conoscono le cause del decesso ma gli investigatori non escludono nessuna pista. Saranno le indagini a fare chiarezza sulla scomparsa dell’uomo, ricostruendo con esattezza l’intera dinamica della vicenda. Nei prossimi giorni probabilmente sarà disposta anche l’autopsia.