Nonostante un iniziale miglioramento, le condizioni di salute di Antonella Cozzi, 38 anni di Trentinara, si sono aggravate fino al decesso il pomeriggio del 18 giugno nell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Era rimasta vittima di un grave incidente stradale l’8 giugno scorso a Capaccio Paestum, in località Gromola.

A bordo dell’auto c’erano anche il marito e la figlioletta di tre anni, che hanno riportato ferite lievi; al tempo stesso, lei ha subito traumi gravissimi alla testa in seguito allo schianto contro un albero in Via del Sele, nei pressi del museo di Hera Argiva.

Trasportata d’urgenza in eliambulanza in codice rosso, Antonella ha lottato per dieci giorni in rianimazione. Pochi giorni fa sembrava essersi registrato un lieve miglioramento, ma nelle ultime ore la situazione è precipitata portando al tragico epilogo.

Antonella era madre di tre figli: una bimba di tre anni presente al momento dell’incidente e due gemellini che erano rimasti a casa. La comunità di Trentinara è sotto shock: in paese era ampiamente conosciuta e stimata, ricordata come una mamma solare e molto generosa. Un dolore ancora più forte per la famiglia Cozzi, che già aveva perso, nel 2013, il fratello Michele in un altro incidente stradale.