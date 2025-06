VIDEO/ Brasile, mongolfiera prende fuoco in volo con 21 persone a bordo: almeno 8 morti

Dramma in Brasile, nella località di Praia Grande, a Cachoeira de Fátima, rinomata meta turistica per i voli in mongolfiera. Un pallone aerostatico, con a bordo circa 21 persone, ha preso improvvisamente fuoco in volo ed è precipitato al suolo, causando la morte di almeno 8 passeggeri e il ferimento di altri 13.

Secondo quanto riferito dal governatore dello Stato di Santa Catarina, Jorginho Mello, l’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 del mattino. La mongolfiera, in volo sopra la città costiera, si è incendiata ed è precipitata violentemente su un centro sanitario, provocando un incendio nella struttura.

Le drammatiche immagini, riprese da testimoni e trasmesse dalle emittenti televisive brasiliane, mostrano il pallone avvolto dalle fiamme prima dello schianto. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, mentre i soccorritori lavorano per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l’area.

Le condizioni meteorologiche al momento del volo risultavano buone, aumentando i dubbi sulla dinamica dell’incendio.