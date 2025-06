Lacrime a Napoli per l’improvvisa scomparsa di Claudia: la giovane volontaria è morta

Lutto a Napoli, nella zona dei Quartieri Spagnoli, per Claudia Buiano, giovane volontaria della Caritas morta prematuramente.

Lacrime ai Quartieri Spagnoli: è morta la giovane Claudia Buiano

Grande il dolore dell’intera comunità che ha dovuto dire addio ad una giovane cittadina, particolarmente attiva nel sociale, nonché punto di riferimento per la sua famiglia. A diffondere l’annuncio della sua scomparsa la pagina social Quartieri Spagnoli 1536.

“Ciao Claudia. I Quartieri piangono per te. Tutta la comunità dei Quartieri è sgomenta per l’improvvisa dipartita di Buiano Claudia, una quarteriana speciale, che ha dato lustro e onore al nostro rione. Claudia era una bravissima ragazza, volontaria della Caritas Mercedaria dei Quartieri Spagnoli, impegnata nell’assistere i Fratelli di Strada. Una ragazza che nessuno ha mai potuto dire qualcosa di male su di lei” – si legge nel post di cordoglio.

“Porgiamo le più sentite condoglianze al marito Alessandro che è un ragazzo speciale, al fratello Armando che è una bravissima persona e a tutta la sua famiglia, persone perbene e di bene che nel rione tutti vogliamo bene e stimiamo. Claudia ci mancherai tantissimo, eri troppo una brava ragazza e il Signore ti ha voluto con lui“.

Al momento non sono state rese note le cause del decesso ma, come si evince dal post, si sarebbe trattato di una scomparsa improvvisa.