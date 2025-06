Fidanzati escono per andare al mare, la tragedia di Matteo e Melissa: morti a 23 e 22 anni

Tragico incidente a Sessa Aurunca, nel Casertano, dove due giovani fidanzati, a bordo di uno scooter, sono morti dopo essersi scontrati con un’auto.

Incidente a Sessa Aurunca: giovani fidanzati morti

La coppia stava percorrendo la strada provinciale 81 per dirigersi verso l’Appia e raggiungere qualche spiaggia quando, improvvisamente, lo scooter su cui viaggiavano si sarebbe scontrato con un’autovettura. Stando a quanto rende noto Il Mattino si sarebbe trattato di un impatto violento che non avrebbe lasciato scampo alla coppia.

A perdere la vita sono stati Matteo Ferrara, carabiniere di appena 23 anni, e Melissa Rea, di 22 anni. Entrambi erano di Sessa Aurunca ma lui prestava servizio a Milano. Soltanto da pochi giorni era rientrato in Campania per trascorrere le vacanze e oggi voleva trascorrere una giornata di relax al mare con la sua amata.

Purtroppo per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno provveduto a chiudere le strade interessate dall’incidente per mettere in sicurezza l’area e effettuare i rilievi del caso.