Sesso orale sul lungomare di Napoli: cosa rischiano i due uomini scoperti da alcuni passanti

Accusati di atti osceni in luogo pubblico, due uomini sono finiti nei guai dopo essere stati sorpresi da alcuni passanti mentre consumavano un rapporto orale sul lungomare di Napoli.

L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi in una zona molto frequentata, ha suscitato indignazione tra i presenti e ha immediatamente fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine.

Ora i due rischiano una sanzione amministrativa salata, che può variare da un minimo di 5mila fino a un massimo di 30mila euro. Ma non solo: in base alla gravità del caso e all’orario in cui si è verificato l’episodio, per loro potrebbe configurarsi anche una responsabilità penale, con una possibile pena detentiva che va da 4 mesi fino a 4 anni e 6 mesi.