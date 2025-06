Incredibile John Legend: “Concerto a Napoli fake”. Annullate le date con Mary J. Blige

Doveva essere un appuntamento imperdibile: il 6 luglio, in piazza del Plebiscito a Napoli, era previsto un concerto evento con due star internazionali, Mary J. Blige e John Legend, nella loro unica data italiana.

Sul palco, insieme a loro, la rispettiva band e la Independence Orchestra, con oltre 100 musicisti diretti dal maestro Paolo Vivaldi.

Ma nelle ultime ore, a gettare ombre sull’evento è intervenuto lo stesso John Legend, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha smentito categoricamente la sua partecipazione:

«È possibile che abbiate visto pubblicità di un evento a Napoli che mi vede tra gli artisti principali. Queste promozioni sono state diffuse senza il mio consenso o la mia approvazione.

Il mio team era stato contattato per discutere una possibile partecipazione, ma non siamo mai arrivati a un accordo. Nonostante questo, l’evento continua a essere promosso come se fosse confermata la mia presenza. Purtroppo, non prenderò parte a quello show.

Leggo i vostri messaggi e apprezzo profondamente il vostro entusiasmo – il vostro supporto significa molto per me. Amo esibirmi in Italia e spero di tornare presto, ma non voglio che i miei fan siano ingannati. Mi scuso per qualsiasi malinteso».

Dopo la dichiarazione dell’artista, i biglietti per lo spettacolo sono spariti dalla vendita, e anche su TicketOne l’evento risulta ufficialmente annullato.

Grande la delusione tra i fan, che attendevano un’esibizione straordinaria sotto le stelle di Napoli. Ora resta il dubbio: anche Mary J. Blige ha rinunciato? Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata da parte sua o dagli organizzatori.