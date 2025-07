Picchia brutalmente i familiari a colpi di casco in piazza poi scappa via: paura a Napoli

Una violenta aggressione si è verificata a Napoli, in piazza Trieste e Trento, dove un uomo avrebbe aggredito alcuni familiari servendosi di un casco, facendo scattare l’intervento della polizia.

Aggressione a Napoli: picchia i familiari a colpi di casco in piazza

Il cittadino napoletano è stato arrestato dagli agenti dell’Unità Operativa Investigativa ed Emergenze Sociali (IAES) della Polizia Locale a seguito dell’aggressione avvenuta in piazza Trieste e Trento. Stando a quanto emerso, l’arrestato avrebbe colpito i suoi familiari con un casco integrale, sotto gli occhi di una pattuglia che stava transitando in zona.

Alla vista delle forze dell’ordine, il soggetto si sarebbe dato alla fuga ma gli agenti, che lo hanno inseguito a piedi, sono riusciti a fermarlo in piazza Carolina, dopo una colluttazione. Per l’uomo è scattato l’arresto mentre i suoi familiari sono stati soccorsi.

Condotto presso il Comando per l’identificazione tramite rilievi dattiloscopici, è emerso che l’uomo era già destinatario di due denunce per violenza domestica, formalizzata da altri membri della famiglia in base alla normativa sul cosiddetto “codice rosso”, nonché di ulteriori precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, furto e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo il rito direttissimo è stata pronunciata una condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione, con l’applicazione della misura del divieto di dimora nel Comune di Napoli.