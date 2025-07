Tragedia nella notte a Napoli, accoltellato un ragazzo: è morto in ospedale a 27 anni

Tragedia nella notte a Napoli, in zona Porta Capuana, dove un ragazzo di soli 27 anni è stato accoltellato nel corso di una brutale aggressione: il giovane è morto poco dopo il suo arrivo all’Ospedale del Mare.

Napoli, accoltellato nella notte: è morto a 27 anni

Il 27enne, di origini marrocchine, stando ad una prima ricostruzione sarebbe stato ferito da alcuni sconosciuti in via Alessandro Poerio, a pochi passi da Porta Capuana. Gli aggressori avrebbero utilizzato un coltello provocandogli una profonda ferita al torace.

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Trasportato in ambulanza, è morto al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. Le lesioni riportate nell’aggressione si sarebbero rivelate fatali.

Intanto sul luogo del delitto sono giunti i carabinieri per dare il via ai rilievi del caso e alle indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Al momento non si conoscono né le cause dell’aggressione né i soggetti responsabili dell’accaduto. La salma è stata sequestrata e portata al II Policlinico.