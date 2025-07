Napoli, lavavetri colpisce in volto automobilista 78enne dopo il suo ‘no’: arrestato

Scene di violenza in pieno giorno a Napoli, all’incrocio tra via Vespucci e via Toscano. Un giovane lavavetri, di 23 anni e di origine ghanese, ha aggredito un automobilista di 78 anni dopo che quest’ultimo aveva rifiutato il lavaggio del parabrezza.

Il ragazzo aveva inizialmente premuto il pulsante per attraversare e, durante il rosso, si era avvicinato ai veicoli fermi offrendo il suo servizio. Il primo conducente in fila ha fatto chiaramente capire di non essere interessato, attivando i tergicristalli per allontanarlo. Tuttavia, il giovane ha insistito.

Quando l’anziano ha abbassato il finestrino per ribadire il suo rifiuto, il lavavetri ha reagito in modo violento, colpendolo al volto con il manico della spazzola. L’uomo ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

Alcuni passanti, testimoni della scena, hanno subito allertato i carabinieri. I militari del nucleo radiomobile sono intervenuti tempestivamente, rintracciando l’aggressore poco distante. Durante il fermo, il giovane ha cercato di opporsi con forza, ma è stato bloccato e arrestato.

Ora si trova in camera di sicurezza e dovrà rispondere delle accuse di violenza privata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.