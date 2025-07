ULTIM’ORA. Raffaele e Franco trovati morti in casa a Napoli, erano fratelli: cosa è successo

Tragedia a Napoli, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, dove due fratelli, Raffaele e Franco, sono stati ritrovati morti all’interno della loro abitazione.

Napoli, due fratelli ritrovati morti in casa ai Quartieri Spagnoli

Al momento non si conoscono le reali cause del decesso ma non si esclude l’ipotesi di un omicidio-suicidio. Stando ad una prima ricostruzione fornita da Il Mattino, tutta ancora da confermare, Raffaele, ex guardia giurata di 75 anni, potrebbe aver puntato la pistola contro suo fratello, ex sagrestano di 80 anni, per poi togliersi la vita.

Sarebbero stati i residenti ad avvertire alcuni colpi di pistola, fornendo la loro versione dei fatti alle autorità. Secondo alcuni non sarebbe esplosa alcuna lite tra i due fratelli. Pare, inoltre, che il più anziano aveva da poco scoperto di essere affetto da un brutto male.

Sul posto, in vico Santo Spirito, sono giunti gli investigatori della Polizia di Stato che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Al momento, infatti, si tratta soltanto di ipotesi che dovranno essere verificate e confermate (oppure smentite).